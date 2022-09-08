mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии профсоюз обратился к Хабирову с просьбой вернуть медикам ковидные выплаты

8 сентября 06:48
Фото: 1MI
Соответсвующее обращение на имя главы Башкирии направил профсоюз «Действие».

Профсоюз работников здравоохранения «Действие» направил письмо к главе Башкирии с просьбой рассмотреть возможность введения ковидных выплат работников «скорой» на региональном уровне.

Так, согласно тексту обращения (имеет в распоряжении редакции), профсоюз предлагает установить доплату в размере 30 тысяч рублей в месяц для врачей скорой медицинской помощи, 20 тысяч для фельдшеров и водителей, а также 10 тысяч в месяц для фельдшеров (медсестер) по приему и передаче вызовов бригадам.

Подчеркивается, что до 15 июля действовало распоряжение правительства России, которое и регламентировало выплату «ковидных». Тогда сумма для врачей бригад составляла до 57-60 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и водителей СМП — до 28 — 30 тысяч рублей, а фельдшерам по приему и передаче вызовов доплачивалось до 13-15 тысяч рублей в месяц.

Так, выплаты были приостановлены до 31 декабря текущего года, тем временем в Башкирии в сравнении с июлем фиксируется восьмикратный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией — с 59 до 469 случаев в сутки, сообщается в обращении к главе Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48