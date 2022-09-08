В Башкирии профсоюз обратился к Хабирову с просьбой вернуть медикам ковидные выплаты

Подчеркивается, что до 15 июля действовало распоряжение правительства России, которое и регламентировало выплату «ковидных». Тогда сумма для врачей бригад составляла до 57-60 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и водителей СМП — до 28 — 30 тысяч рублей, а фельдшерам по приему и передаче вызовов доплачивалось до 13-15 тысяч рублей в месяц.