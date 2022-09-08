Сегодня в Башкирии пройдут массовые проверки водителей на трассе М-7

Напомним, что летом в Башкирии произошло несколько смертельных ДТП с участием автомобилей перевозчиков. Утром 19 июля в Мелеузовском районе столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Погибло четыре человека. Позже стало известно, что «Ларгус» осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Акъяр-Уфа. Несколькими днями позже смертельное ДТП произошло уже в Благоварском районе. пассажирский «Ford Transit», следовавший из Языково в Уфу, столкнулся с «КАМАЗ», погибло 6 человек.