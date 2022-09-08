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Сегодня в Башкирии пройдут массовые проверки водителей на трассе М-7

8 сентября 06:19
Фото: 1MI
Внимание инспекторы ГИБДД будут уделять перевозкам пассажиров, сообщает глава ведомства.

Сегодня, 8 сентября, в Башкирии на трассе М-7, а именно на 1323 километре автодороги Москва-Казань-Уфа пройдут массовые проверки водителей на правленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В ходе проверок сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками Ространснадзора будут уделять особое внимание соблюдению юридическими лицами и ИП требований законодательства в области пассажирских перевозок.

Напомним, что летом в Башкирии произошло несколько смертельных ДТП с участием автомобилей перевозчиков. Утром 19 июля в Мелеузовском районе столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Погибло четыре человека. Позже стало известно, что «Ларгус» осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Акъяр-Уфа. Несколькими днями позже смертельное ДТП произошло уже в Благоварском районе. пассажирский «Ford Transit», следовавший из Языково в Уфу, столкнулся с «КАМАЗ», погибло 6 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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