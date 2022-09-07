Жительницу Башкирии осудили на 6 лет за финансирование терроризма 8 лет назад

Жительница башкирского города Октябрьский на 6 лет отправится в колонию-поселение за то, что в период с 2013 по 2014 год переводила деньги человеку, который принимал участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которую Верховный Суд Российской Федерации по иску Генпрокуратуры признал таковой и запретил на территории России еще 29 декабря 2014 года.