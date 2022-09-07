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В Башкирии простились с погибшим на Украине младшим сержантом Ленаром Динмухаметовым

7 сентября 15:07
Фото: Учалинский район Республики Башкортостан // vk.com
У Ленара Динмухаметова остались жена и сын.

В селе Уразово Учалинского района простились 27-летним младшим сержантом Ленаром Динмухаметовым. Как сообщает администрация муниципалитета на свой странице в социальных сетях, мужчина погиб в ходе военной спецоперации на Украине 31 августа — спустя 26 дней после своего дня рождения. Посмертно Ленар Динмухаметов награжден Орденом Мужества.

Известно, что Динмухаметов заключил контракт о прохождении военной службы в 2018 и 2021 годах. Он служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады.

У погибшего остались жена и сын.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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