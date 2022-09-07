Депутаты Башкирии внесли в Госдуму закон о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей

Сегодня, 7 сентября, в Госудуму РФ был внесен законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей. Как сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания, авторами законопроекта стало законодательное собрание Башкирии, а также депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.