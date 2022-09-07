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Депутаты Башкирии внесли в Госдуму закон о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей

7 сентября 15:23
Фото: 1MI
Авторами законопроекта является законодательное собрание Башкирии, а также депутаты Госдумы РФ Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Сегодня, 7 сентября, в Госудуму РФ был внесен законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей. Как сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания, авторами законопроекта стало законодательное собрание Башкирии, а также депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Согласно информации из пояснительной записки к законопроекту, сторонники данной идеологии распространяют идеи, которые формируют «основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Авторы законопроекта заявляют, что пропаганда сознательного отказа от рождения детей ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, а также формирует обстоятельства для депопуляции населения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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