«Башнефть» помогла собрать портфели

Так, вместе с волонтерами к воспитанникам центра пришел аниматор — веселый мультперсонаж Лео. Как и положено герою мультфильма, Лео шутя и пританцовывая познакомился с ребятами и поиграл с ними в несколько игр, которые пришлись по душе всем ребятам. Ему в этом от души помогали волонтеры компании, а также маскот «Башнефти» Нефтёнок. В финале своего выступления Лео показал настоящее шоу мыльных пузырей, вызвав настоящий восторг своим умением делать огромные пузыри удивительных форм. После того, как ребята вдоволь наигрались, Лео и его друзья из «Башнефти» подарили ребятам подарки к школе — рюкзаки, тетради, альбомы, краски, кисточки и другие школьные принадлежности.