Башкирская содовая компания получила премию в конкурсе «Экспортер года»

Глава Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов рассказал, что зарубежные компании тоже проявляют интерес к продукции предприятия. БСК проводит планомерную работу по выводу своего товара на внешние рынки.
«С уверенностью могу сказать, что компания и дальше будет работать над собственной эффективностью, наращивая экспортный потенциал», — сказал Давыдов.
АО «Башкирская содовая компания» является одним из самых крупных предприятий химической отрасли в Российской Федерации. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере производства пищевой и кальцинированной соды и поставляет свою продукцию в более семидесяти стран мира, в том числе Венгрию, Колумбию, Эстонию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день доля экспортируемой продукции составляет порядка двадцати пяти процентов, одиннадцать из которых поставляется в страны дальнего зарубежья.
В состав экспертной комиссии вошли представители Российского экспортного центра, предпринимательских объединений, центров поддержки экспорта и федеральных министерств. Жюри выбирало победителей по ряду критериев: использование вторсырья при производстве продукции, наличие системы управления отходами и внутренней политики, обеспечивающей гарантии соблюдения прав трудящихся, и многое другое.