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Башкирская содовая компания получила премию в конкурсе «Экспортер года»

7 сентября 08:09
Фото: pxhere.com
АО «Башкирская содовая компания» признали одним из лучших экспортеров неэнергетических несырьевых товаров Приволжского федерального округа. Предприятие признано одним из лучших в номинации «Ответственный производитель ESG» во всероссийском конкурсе «Экспортер года».

Глава Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов рассказал, что зарубежные компании тоже проявляют интерес к продукции предприятия. БСК проводит планомерную работу по выводу своего товара на внешние рынки.

«С уверенностью могу сказать, что компания и дальше будет работать над собственной эффективностью, наращивая экспортный потенциал», — сказал Давыдов.

АО «Башкирская содовая компания» является одним из самых крупных предприятий химической отрасли в Российской Федерации. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере производства пищевой и кальцинированной соды и поставляет свою продукцию в более семидесяти стран мира, в том числе Венгрию, Колумбию, Эстонию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день доля экспортируемой продукции составляет порядка двадцати пяти процентов, одиннадцать из которых поставляется в страны дальнего зарубежья.

В состав экспертной комиссии вошли представители Российского экспортного центра, предпринимательских объединений, центров поддержки экспорта и федеральных министерств. Жюри выбирало победителей по ряду критериев: использование вторсырья при производстве продукции, наличие системы управления отходами и внутренней политики, обеспечивающей гарантии соблюдения прав трудящихся, и многое другое.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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