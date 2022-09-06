В Башкирии телефонные мошенники обманули 12-летнюю девочку на 700 тысяч рублей

В августе этого года телефонные мошенники обманули 12-летнюю жительницу Благовещенска на 700 тысяч рублей. С соответствующим заявление в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина.
По информации пресс-службы МВД Башкирии, летом на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и представилась 12-летней девочке как подруга её матери. Женщина сообщила страшную новость — мама девочки попала в аварию и теперь на лечение необходима большая сумма денег. Как сообщают в ведомстве, ребенок знал, где семья хранит денежные средства и передала курьеру 700 тысяч рублей.
Так, сотрудники уголовного розыска МВД Башкирии выяснили, что к преступлению причастен 17-летний уфимец, которому знакомый предложил быстро заработать. Для «легких» денег было необходимо только забрать необходимую сумму, а после перевести её на счет через банкомат. В МВД уточняют, что молодой парень осознавал, что заработок нелегальный, тем не менее забрал у 12-летней девочки 700 тысяч рублей, а после отправился в Уфу и перевел денежные средства на счет. При этом 17-летний уфимец оставил процент себе за проделанную «работу».
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. К слову, молодой парень в содеянном сознался, а его знакомый ранее также был доставлен в отдел полиции.