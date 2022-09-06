В Башкирии телефонные мошенники обманули 12-летнюю девочку на 700 тысяч рублей

Так, сотрудники уголовного розыска МВД Башкирии выяснили, что к преступлению причастен 17-летний уфимец, которому знакомый предложил быстро заработать. Для «легких» денег было необходимо только забрать необходимую сумму, а после перевести её на счет через банкомат. В МВД уточняют, что молодой парень осознавал, что заработок нелегальный, тем не менее забрал у 12-летней девочки 700 тысяч рублей, а после отправился в Уфу и перевел денежные средства на счет. При этом 17-летний уфимец оставил процент себе за проделанную «работу».