Следком возбудил дело по факту гибели рабочего на стройплощадке Восточного выезда Уфы

О несчастном случае на стройплощадке одного из самых масштабных объектов в Башкирии осведомлена Гострудинспекция, место происшествия уже осмотрели специалисты, назначены и судебно-медицинские экспертизы. Следователи работают с очевидцами-работниками и руководством строительной организации, помимо опросов изучается трудоохранная документация и инструкции для работников. Следователям еще предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности при работах на объекте.