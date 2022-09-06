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Следком возбудил дело по факту гибели рабочего на стройплощадке Восточного выезда Уфы

6 сентября 03:33
Фото: телеграм-канал Александра Булушева
В ведомстве раскрыли подробности происшествия – погибший и его коллеги упали с высоты, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 5 сентября.

Пресс-служба следственного комитета по Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела из-за гибели на строительной площадке Восточного выезда Уфы рабочего. Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (часть 2) – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть, а точнее лишь по признакам указанного преступления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 2 сентября на строительной площадке объекта трое рабочих, будучи в строительной телеге и выполняя отделочных работ упали с высоты более 6 метров. Все они получили травмы, однако один из них пострадал серьезнее остальных и от полученных увечий скончался.

О несчастном случае на стройплощадке одного из самых масштабных объектов в Башкирии осведомлена Гострудинспекция, место происшествия уже осмотрели специалисты, назначены и судебно-медицинские экспертизы. Следователи работают с очевидцами-работниками и руководством строительной организации, помимо опросов изучается трудоохранная документация и инструкции для работников. Следователям еще предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности при работах на объекте.

Напомним, несколько недель назад, 24 августа, министр транспорта Башкирии Александр Булушев в своем телеграм-канале сообщал о том, что готовность Восточного выезда составляет 53%, а сдан самый амбициозный долгостой Уфы будет раньше срока, который планировали изначально. По информации министра транспорта объект сдадут до конца следующего 2023 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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