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Музыканты театра оперы и балета в Уфе сообщили о массовых увольнениях

6 сентября 06:19
Фото: 1MI
О противоречиях между артистами и руководством культурного учреждения сообщает телеграм-канал Mash Batash

В Уфе из-за конфликта с руководством без работы осталось 24 музыканта из оркестра Театра оперы и балета. Об этом сами музыканты рассказали телеграм-каналу Mash Batash.

По информации телеграм-канала, причиной для разногласий стало указание руководства, согласно которому музыкантов якобы переводили с бессрочного договора на срочный. Сама же ситуация развернулась во время пандемии коронавируса. Сотрудникам театра сообщили, что отныне они будут работать на контрактной основе.

Как сообщает издание, с того момента во взаимоотношениях руководства с подчинёнными противоречий становилось только больше. Так, артисты создали профсоюз, а впоследствии обратились в суд. Руководство театра, в свою очередь, перестало заключать новые договора с несогласными, у некоторых же срок контракта ограничили до года.

За комментарием по данной ситуации корреспондент Mkset обратился в пресс-службу театра, где сообщили, что не в курсе данной ситуации.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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