Мастер-класс компании «Атомайз» по реализации цифровых финансов прошел в рамках ВЭФ

Как сообщает kp.ru, обучение было организовано в гостиной группы «Интеррос», являющейся партнером «Атомайза». Участники разбирались в нюансах цифровых активов и выясняли, какие существуют возможности для сетевых направлений.
Технологии, разработанные компанией «Атомайз», дают возможность юрлицам и российским гражданам с разным уровнем заработков вкладывать любые суммы в различные базовые активы. В частности, драгметаллы. Платформа «Атомайза» основана на технологии блокчейн. Она обеспечивает надежность операций и дает возможность производить контроль сделки самостоятельно, без участия посредников.
По словам руководителя компании, в перспективе цифровые финансовые активы будут распространены в определенных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство.
В рамках мастер-класса также обсуждалось внедрение технологии блокчейн в проекты строительства.
«Атомайз» — отечественная платформа, которая впервые получила одобрение от Банка России на создание цифровых активов. Компания внесена в реестр операторов. Возникновение этой платформы стало возможным после подписания закона о цифровых финансовых активах. Его разработкой занималась группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при содействии инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Недавно компания выпустила первый в стране ЦФА на палладий и другие актуальные продукты.