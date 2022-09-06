Хабиров заявил, что проблема с обманутыми дольщиками в Башкирии «не решалась годами»

— Очень больная для нас тема. К 17-18 году у нас было до 9 тысяч доходило (обманутых дольщиков — прим. ред.), потом еще тысяча «госстроевская» добавилась. Вот сейчас у нас чуть меньше 3600 человек обманутых дольщиков. Это здорово, это хорошая динамика. Она годами не решалась, у нас дома по 10 лет стояли, мы это делаем совместно с Фондом. Но 3,5 тысячи человек это много. Давайте обратим на это внимание, Радий Хабиров