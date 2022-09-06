Хабиров похвалил студентов, которые уезжают из Башкирии и поступают в другие вузы

— Здорово, что они туда поступают, пусть учатся, ваша задача все эти году учебы быть с ними, оказывать им помощь и приглашать их обратно. Потому что тогда к нам приезжают высококвалифицированные специалисты. Нужно поработать, чтоб они возвращались, особенно молодые, — добавил глава республики