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Хабиров похвалил студентов, которые уезжают из Башкирии и поступают в другие вузы

6 сентября 09:23
Фото: 1MI
Он поручил главам муниципалитетов работать над тем, чтобы поступившие в московские и питерские вузы студенты возвращались в Башкирию.

Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров похвалил студентов, которые уезжают из Башкирии и поступают в вузы за пределами республики. Однако он отметил, что главы муниципалитетов должны работать над, чтобы после выпуска они возвращались в республику.

— Здорово, что они туда поступают, пусть учатся, ваша задача все эти году учебы быть с ними, оказывать им помощь и приглашать их обратно. Потому что тогда к нам приезжают высококвалифицированные специалисты. Нужно поработать, чтоб они возвращались, особенно молодые, — добавил глава республики

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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