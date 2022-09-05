Впавший в кому в детском лагере Башкирии 15-летний мальчик пришел в себя

Напомним, что инцидент произошел 31 июля в лагере «Юлдаш» Баймакского района. Подросток занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание. По факту произошедшего проверку провела прокуратура региона, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.