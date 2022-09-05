Хабирову показали школу за 65 млн рублей, которую до сих пор не сдали

Где же спорткомплекс, новая площадка и вообще полный капитальный ремонт школы и ее территории за 60 000 000 рублей??? Фасад сделан с внешней стороны для видимости, сказали что вы эту школу взяли под личный контроль, и что у неё обязательный срок сдачи 20 сентября 2022 года. Как видите тут ещё конь не валялся, до кого нам ещё достучаться, Владимиру Владимировичу обращение писать???