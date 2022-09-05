Экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова приговорили к 5 годам условного срока

Также после суда адвокат сообщила журналистам, что теперь у Сулейманова будет уже законная отсрочка от армии, но на соревнования он все равно сможет выезжать после одобрения комиссии, которая следит за осужденными, которых суд приговорит к условному сроку – исправительной инспекции.