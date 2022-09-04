Синоптики предупредили жителей Башкирии о заморозках

Синоптики Башгидрометцентра предупредили жителей региона о грядущих заморозках.
Так, 4 сентября, ветер прогнозируются слабый, осадков существенных не ожидается, а температура воздуха днем составит +15…+20 градусов.
Однако 5 сентября синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, в отдельных районах температура упадёт до 0…-2 градусов. Днём столбик поднимется до +19 градусов.
Во вторник в республике продолжится похолодание, в частности, ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, в отельных районах 0…-2 градуса. Днём столик термометра покажет +12…+17 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.