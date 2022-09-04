«Нет финансирования, и не будет»: в Башкирии с 2015 года не могут построить школу

Жителям села Мариинский с 2015 года обещают построить школу и детский сад. Как сообщает мужчина на сайте электронной приемной органов власти, под данный цели уже выделена земля, однако строительство до сих пор не начато. По словам автора обращения, в местной администрации поясняют, что финансирования на данные цели нет, «и не будет еще ближайшие годы».