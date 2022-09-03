В Уфе завершается строительство дорог по программе «Стимул»

— Проектное финансирование федеральной программы «Стимул» обеспечивается только в том случае, если установлены хорошие объемы ввода жилья. В этом плане «Яркий» застраивается активно. Из запланированных к вводу в 2022 году более 130 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне, введены 47 тысяч «квадратов». Кроме того, здесь развита социальная инфраструктура. Поэтому автомобильные дороги, тротуары крайне важны для жителей, — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.