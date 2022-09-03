В Башкирии победителям конкурса по оказанию помощи родителям дадут федеральный грант

Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также Белебеевский, Восточный и Межрайонный центры «Семья» стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.