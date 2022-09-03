Башкирия получила от правительства РФ 1 млрд рублей на ликвидацию стихийных свалок

Однако работы по рекультивации не осуществятся одномоментно, средства выделяться будут долями. Так первый транш в размере чуть больше 310 миллионов рублей Башкирия получит в нынешнем году, оставшиеся две трети от субсидии регион получит в следующем 2023 году, результат же, то есть завершенную рекультивацию стихийных свалок на 483 гектарах по всей России федеральные власти рассчитывают увидеть в 2024 году.