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Башкирия получила от правительства РФ 1 млрд рублей на ликвидацию стихийных свалок

3 сентября 11:38
Фото: 1MI
Республика стала одним из 19 регионов, и заняла второе место по объему данной субсидии, уступив только Ростовской области, сообщает РБК-Уфа 3 сентября.

Еще вчера, 2 сентября стало известно о том, что федеральное правительство выделило 19 регионам, в том числе и Башкирии более 9,3 миллиарда рублей на ликвидацию стихийных свалок. Данное финансирование будет получено в рамках проекта «Чистая страна» и Башкирия получит вторую по объему субсидию в размере более 1 миллиарда рублей.

Однако работы по рекультивации не осуществятся одномоментно, средства выделяться будут долями. Так первый транш в размере чуть больше 310 миллионов рублей Башкирия получит в нынешнем году, оставшиеся две трети от субсидии регион получит в следующем 2023 году, результат же, то есть завершенную рекультивацию стихийных свалок на 483 гектарах по всей России федеральные власти рассчитывают увидеть в 2024 году.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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