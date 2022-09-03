Башкирия получила от правительства РФ 1 млрд рублей на ликвидацию стихийных свалок

Еще вчера, 2 сентября стало известно о том, что федеральное правительство выделило 19 регионам, в том числе и Башкирии более 9,3 миллиарда рублей на ликвидацию стихийных свалок. Данное финансирование будет получено в рамках проекта «Чистая страна» и Башкирия получит вторую по объему субсидию в размере более 1 миллиарда рублей.
Однако работы по рекультивации не осуществятся одномоментно, средства выделяться будут долями. Так первый транш в размере чуть больше 310 миллионов рублей Башкирия получит в нынешнем году, оставшиеся две трети от субсидии регион получит в следующем 2023 году, результат же, то есть завершенную рекультивацию стихийных свалок на 483 гектарах по всей России федеральные власти рассчитывают увидеть в 2024 году.