За посредничество во взятке осудят уфимца, решившего «спасти» мать знакомого от срока

Заботливого сына цена вопроса устроила и указанную сумму он передал, но только факт передачи данной суммы попала в поле зрения оперативников ФСБ, на чем попытки вызволить женщину из-под уголовного преследования были завершены, так самому посреднику понадобилась помощь, однако в этом уголовном деле он придерживался другой тактики, а именно признал вину. Тем временем в отношении других посредников также возбуждены уголовные дела, но уже по факту мошенничества под предлогом посредничества в передаче взятки.