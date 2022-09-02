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Прокурор Уфы запросила с откосившего от армии хоккеиста Сулейманова штраф в 3 млн

2 сентября 04:49
Фото: Mkset
Об этом сообщает корреспондент Mkset из зала суда с заседания 2 сентября

Заседание проходит в Ленинском райсуде Уфы. Прокурор считает, что вина экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» доказана. Ему вменяется ст. 291 ч. 4 п. б «Дача взятки в крупном размере».

Свидетель Самигуллин в суде пояснил, что хоккеист Анвар Сулейманов попросил его об услуге. Прокурор запросила с Сулейманова штраф 3 млн рублей в доход государства, а также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, содействие в раскрытие преступления, сотрудничество со следствием.

Адвокат продолжает настаивать, что сотрудник военкомата Воропаев взятку не получал, Самигуллин не отдал деньги, израсходовав на свои нужды и не собирался отдавать Воропаева. Это он показал в суде.

Адвокат считает, что это мошенничество со стороны свидетеля Самигуллина. А со стороны хоккеиста Сулейманова — покушение на дачу взятки. Квалификацию дела она считает неправильной.

Адвокат попросила смягчить наказание Сулейманову и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Сулейманов отказался от участия в прениях и попросил последнее слово назначить на 5 сентября.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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