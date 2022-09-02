Обманутые дольщики «Башстроя» снова остались без ключей даже после поручения Хабирова

Обманутые дольщики Башстроя вновь остались без ключей. Об этом они сами рассказали в комментариях под постами на странице Радия Хабирова в соцсетях.
— Никто нам сегодня ключи не собирается вручать, как так? Почему не выполняют поручение, — удивляется дольщица Эльвира.
— Радий Фаритович, ООО Башстрой получили дольщики только 15 человек из 63, пожалуйста, помогите, люди в истерике, — сообщил Владимир Захаров.
— Обманутые дольщики опять были обмануты. Сегодня 2 сентября, обещанные ключи получили 15 человек, остальные опять за бортом, — отметила Гульнара Тукаева.
— Сегодня получили ключи только избранные 15! А остальные как же? Нас опять обманули! Это так исполняют ваши указания? Даже телевидение позвали для красивого отчета! Противно смотреть на эту показуху! — высказалась Гульназ Хусаинова.
Напомним, Радий Хабиров поручил выдать ключи всем обманутым дольщикам «Башстроя» в Стерлитамаке на оперативном совещании 29 августа.
«Жилье построено, люди это видят. Мы вашу финансовую проблему решили, нашли схему, сегодня письма поступят. Поэтому в пятницу отдайте ключи людям, и мне доложите», — сказал тогда Глава республики.
В Минстрое Башкирии Mkset прокомментировали ситуацию.
- Остальные обманутые дольщики получат ключи по мере заключения договоров. Процедура не такая быстрая нужно подобрать квартиру и оформить документы, но ближайшее время все получат ключи от своих квартир, - сообщили в пресс-службе ведомства.