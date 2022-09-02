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Обманутые дольщики «Башстроя» снова остались без ключей даже после поручения Хабирова

2 сентября 11:22
Некоторые из них атаковали соцсети главы Башкирии, заявив, что его поручение не выполняется, а их снова обманули.

Обманутые дольщики Башстроя вновь остались без ключей. Об этом они сами рассказали в комментариях под постами на странице Радия Хабирова в соцсетях.

— Никто нам сегодня ключи не собирается вручать, как так? Почему не выполняют поручение, — удивляется дольщица Эльвира.

— Радий Фаритович, ООО Башстрой получили дольщики только 15 человек из 63, пожалуйста, помогите, люди в истерике, — сообщил Владимир Захаров.

— Обманутые дольщики опять были обмануты. Сегодня 2 сентября, обещанные ключи получили 15 человек, остальные опять за бортом, — отметила Гульнара Тукаева.

— Сегодня получили ключи только избранные 15! А остальные как же? Нас опять обманули! Это так исполняют ваши указания? Даже телевидение позвали для красивого отчета! Противно смотреть на эту показуху! — высказалась Гульназ Хусаинова.

Напомним, Радий Хабиров поручил выдать ключи всем обманутым дольщикам «Башстроя» в Стерлитамаке на оперативном совещании 29 августа.

«Жилье построено, люди это видят. Мы вашу финансовую проблему решили, нашли схему, сегодня письма поступят. Поэтому в пятницу отдайте ключи людям, и мне доложите», — сказал тогда Глава республики.

В Минстрое Башкирии Mkset прокомментировали ситуацию.

- Остальные обманутые дольщики получат ключи по мере заключения договоров. Процедура не такая быстрая нужно подобрать квартиру и оформить документы, но ближайшее время все получат ключи от своих квартир, - сообщили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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