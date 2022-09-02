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Из Уфы до Омска с 14 сентября можно будет добраться самолетом из Минеральных Вод

2 сентября 03:26
Фото: 1MI
Авиабилеты по минимальным тарифам уже в продаже, сообщили в официальных соцсетях авиакомпании “Азимут” 1 сентября.

Через несколько недель, а именно с 14 сентября добраться из Уфы до Омска можно будет на самолете по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Омск – Уфа – Минеральные Воды. Перевозчики уже сделали заявление о том, что тарифы на данные авиабилеты будут минимальными – из города Минеральные Воды в Уфу и обратно билеты будут стоить от 888 рублей, из Уфы в Омск и обратно – от 2380 рублей. Данные цены распространяются на срок до 24 октября 2022 года, с 25 же числа и перехода на зимнюю навигацию цены на авиабилеты изменятся.

Из Уфы в Омск самолеты будут летать два раза в неделю, по четвергам и субботам ранним утром.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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