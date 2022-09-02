Из Уфы до Омска с 14 сентября можно будет добраться самолетом из Минеральных Вод

Через несколько недель, а именно с 14 сентября добраться из Уфы до Омска можно будет на самолете по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Омск – Уфа – Минеральные Воды. Перевозчики уже сделали заявление о том, что тарифы на данные авиабилеты будут минимальными – из города Минеральные Воды в Уфу и обратно билеты будут стоить от 888 рублей, из Уфы в Омск и обратно – от 2380 рублей. Данные цены распространяются на срок до 24 октября 2022 года, с 25 же числа и перехода на зимнюю навигацию цены на авиабилеты изменятся.