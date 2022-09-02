Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору официально возглавил Артур Давлетшин

Указом главы Башкирии Радия Хабирова Артур Давлетшин официально стал главным государственным жилинспектором Башкирии. Ранее эту должность занимал Андрей Агапов, который минувшей весной покинул должность и стал возглавлять Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии. Занимал данный пост Агапов чуть более полугода.