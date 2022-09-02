Башкирское Зауралье накрыл смог

По данным МЧС по Оренбургской области, в настоящее время пожарные продолжают тушить горящую сухую траву между Медногорском и Кувандыком. Кроме того, ландшафтный пожар произошел вблизи послелка Гайнулино в Гайском городском округе. Огнеборцам удается сдерживать распространение пламени. Еще один пожар произошел в экопарке «Качкарский Мар», его удалось ликвидировать.