В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет

«Посольство США в Соль-Илецке», — гласит надпись. Как видно на фото, на двери мужской половины туалета вместо традиционной буквы «М» или значка приклеен портрет 46-го президента США Джо Байдена, а на женской территории — фото бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Некоторые пользователи находят это фото забавным, другие пишут, что «пробито дно». Интересно, что туалет-«посольство» работает в Соль-Илецке как минимум с 2019 года. Но фотографии Байдена и Псаки появились на его дверях недавно — ранее там были просто белые треугольники: один вершиной вверх, другой — перевернутый.
Mkset направил в городскую администрацию, а также в управление ФАС по Оренбуржью запросы с просьбой разъяснить, не усматривают ли они в размещении портретов руководства США нарушения этических норм, а также не усматривает ли ведомство признаков ненадлежащей рекламы.