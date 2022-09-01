mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет

1 сентября 12:43
Фото: Дмитрий Брюханов / https://vk.com/dimacord
Фото необычного места появилось в соцсетях

«Посольство США в Соль-Илецке», — гласит надпись. Как видно на фото, на двери мужской половины туалета вместо традиционной буквы «М» или значка приклеен портрет 46-го президента США Джо Байдена, а на женской территории — фото бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Некоторые пользователи находят это фото забавным, другие пишут, что «пробито дно». Интересно, что туалет-«посольство» работает в Соль-Илецке как минимум с 2019 года. Но фотографии Байдена и Псаки появились на его дверях недавно — ранее там были просто белые треугольники: один вершиной вверх, другой — перевернутый.

Mkset направил в городскую администрацию, а также в управление ФАС по Оренбуржью запросы с просьбой разъяснить, не усматривают ли они в размещении портретов руководства США нарушения этических норм, а также не усматривает ли ведомство признаков ненадлежащей рекламы.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48