В Московской Хорошколе выросло количество мест для детей

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в новом корпусе школы появилось еще шесть лабораторий и презентационное пространство для творчества. Его назвали «Храм науки». Именно там будут встречаться ученики старшей и младшей школ. Совместно они начнут самореализовываться и создавать проекты. Аналогов такому нет. Нигде младшую и старшую школы не соединяют подобным пространством.