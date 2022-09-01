На ВЭФ поговорят о новых формах взаимодействия науки и общества

Замгендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов отметил, что сегодня проводятся многочисленные мастер-классы и сессии по обмену практиками. Это показало свою эффективность, поскольку все представители научной среды обучаются друг у друга. Такая практика дает возможность оказаться в живой среде, где люди могут общаться, придумывать новый проект и понимать, как можно друг другу помочь. По мнению Фурсова, это наилучший способ вовлечения в науку. На данный момент Российская Федерация присоединяется к масштабному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.