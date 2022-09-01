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На ВЭФ поговорят о новых формах взаимодействия науки и общества

1 сентября 12:49
Фото: photo.roscongress.org/
Восьмого сентября текущего года на деловой программе VII Восточного экономического форума (ВЭФ) проведут сессию «Новые формы взаимодействия науки и общества».

Она посвящена развитию научно-популярного туризма и научного волонтерства в Российской Федерации в рамках развития инициатив программы «Десятилетие науки и технологий».

По сообщению издания Vostokmedia, целью научно-популярного туризма и научного гражданского волонтерства является привлечение в научную деятельность талантливых молодых россиян и решение на уровне регионов и государства в целом актуальных социальных задач.

Участники мероприятия обсудят, какие необходимо предпринять действия, чтобы сформировать в регионе центр притяжения познавательного туризма и научного волонтерства. Модератором дискуссии выступит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.

Отмечается, что перспективным инструментом привлечения туристов в Дальневосточный регион является научно-популярный туризм. Если будут созданы возможности гражданского волонтерства, это позволит привлечь в научную деятельность учащихся школ и студентов, повышая научно-технологический потенциал и суверенитет Российской Федерации в перспективе ближайших десяти лет.

Замгендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов отметил, что сегодня проводятся многочисленные мастер-классы и сессии по обмену практиками. Это показало свою эффективность, поскольку все представители научной среды обучаются друг у друга. Такая практика дает возможность оказаться в живой среде, где люди могут общаться, придумывать новый проект и понимать, как можно друг другу помочь. По мнению Фурсова, это наилучший способ вовлечения в науку. На данный момент Российская Федерация присоединяется к масштабному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.

По словам Никиты Марченкова, сегодня молодые ученые выражают готовность решать стоящие перед государством и обществом реальные задачи и преодолевать существующие в организационном плане препятствия.

В общей сложности в программу ВЭФ-2022 вошло свыше девяноста деловых мероприятий, включая панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI - официальный информационный партнёр форума.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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