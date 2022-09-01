Ковидные ограничения будут действовать для школьников Башкирии

Сообщается, что при входе в учебное учреждение у учеников и педагогов будут измерять температуру, в закрытых помещениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, сохранится также и соблюдение масочно-перчаточного режима, однако данная мера относится только для работников столовой. Также отмечается, что перед открытием в школах необходимо провести уборку с использованием дезинфицирующих средств.