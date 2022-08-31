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В Уфе разыскивают пропавшего накануне 1 сентября четвероклассника

31 августа 08:26
Фото: 1MI
Ребенок живет в Юматово, но может находиться в Уфе, сообщают в соцсетях

В Башкирии ведутся поиски четвероклассника Динара Антохина из посёлка Юматово. Об этом Mkset сообщила мама Динара.

Так, по словам матери ребёнка, Динар ушел из дома в поселке Юматово днём ранее. Далее, со слов водителей, мальчик сел на автобус № 114 по маршруту Юматово-Уфа и вышел на остановке ЖД Станция в уфимском микрорайоне Дёма.

Пропавший накануне Динар Антохин может находиться в Дёмском районе Уфы
Фото: Соцсети

Предположительно, ребёнок в настоящий момент находится на территории Дёмского района Уфы. Мама Динара просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, звонить по номеру + 7 986 708 16 29.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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