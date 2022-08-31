В Уфе разыскивают пропавшего накануне 1 сентября четвероклассника

Так, по словам матери ребёнка, Динар ушел из дома в поселке Юматово днём ранее. Далее, со слов водителей, мальчик сел на автобус № 114 по маршруту Юматово-Уфа и вышел на остановке ЖД Станция в уфимском микрорайоне Дёма.