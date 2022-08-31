В Уфе из-за нарушений на три месяца закроют популярный ресторан сети фастфуда

Сообщается, что по итогам внеплановой проверки было выявлено, что предельно допустимые концентрации диоксида серы на территории дома превышены в 3,5 — 10 раз. В квартире обратившегося с жалобой мужчины — показатели превышены в 1,5 раза. Также стала известна и причина распространения запаха — неправильно установленная вентиляционная система в заведении.