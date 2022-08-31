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В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых

31 августа 13:37
Фото: МЧС по РБ
Пожар произошел сегодня в многоквартирном доме в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

В Стерлитамаке из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых. Известно, что инцидент произошел сегодня, 31 августа, в 15:22 часа в многоквартирном доме № 73 по улице Худайбердина.

Спасатели по прибытию начали эвакуацию жильцов. Было установлено, что сильное задымление в однокомнатной квартире на третьем этаже дома.

— Проникнув в квартиру, пожарные приняли меры по спасению женщины и мужчины и потушили горение домашнего имущества, на все это потребовалось 14 минут, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Так, спасенным жильцам госпитализация не потребовалась, после осмотра медиков они были отпущена на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что среди эвакуированных граждан было 10 детей.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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