В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых

В Стерлитамаке из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых. Известно, что инцидент произошел сегодня, 31 августа, в 15:22 часа в многоквартирном доме № 73 по улице Худайбердина.
Спасатели по прибытию начали эвакуацию жильцов. Было установлено, что сильное задымление в однокомнатной квартире на третьем этаже дома.
— Проникнув в квартиру, пожарные приняли меры по спасению женщины и мужчины и потушили горение домашнего имущества, на все это потребовалось 14 минут, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Так, спасенным жильцам госпитализация не потребовалась, после осмотра медиков они были отпущена на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что среди эвакуированных граждан было 10 детей.