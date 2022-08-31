После публикаций Mkset власти стали оповещать жителей о работе фонтана на Кашкадане

После публикаций Mkset мэрия Уфы начала оповещать жителей и гостей города об изменении в работе фонтана на Кашкадане
С 3 сентября светомузыкальное шоу с фонтаном будет начинаться в 21.00.
Напомним, ранее о том, что фонтан больше не включается ровно в 22.30, как анонсировалось ранее властями Уфы, журналист Mkset узнал прямо на месте событий 25 августа.
То же самое случилось и 24 августа. Очевидцы перешептывались и заявляли, что конфуз с фонтаном происходит не впервые — «если ровно в половину не включился, значит, ничего не будет», заявляли уфимцы. Одна из жительниц Уфы и вовсе пошутила, что «ключ от фонтана увез Хабиров с собой в отпуск».
Многие отдыхающие уфимцы и гости столицы недовольны так же и тем, что в самом парке нет объявлений по громкоговорителю. Жители считают, что это было бы удобным способом оповещения и не вызывало бы недовольств.