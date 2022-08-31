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После публикаций Mkset власти стали оповещать жителей о работе фонтана на Кашкадане

31 августа 09:46
Фото: 1MI
Время работы светомузыкального шоу снова изменилось, сообщила мэрия Уфы 31 августа

После публикаций Mkset мэрия Уфы начала оповещать жителей и гостей города об изменении в работе фонтана на Кашкадане

С 3 сентября светомузыкальное шоу с фонтаном будет начинаться в 21.00.

Напомним, ранее о том, что фонтан больше не включается ровно в 22.30, как анонсировалось ранее властями Уфы, журналист Mkset узнал прямо на месте событий 25 августа.

То же самое случилось и 24 августа. Очевидцы перешептывались и заявляли, что конфуз с фонтаном происходит не впервые — «если ровно в половину не включился, значит, ничего не будет», заявляли уфимцы. Одна из жительниц Уфы и вовсе пошутила, что «ключ от фонтана увез Хабиров с собой в отпуск».

Многие отдыхающие уфимцы и гости столицы недовольны так же и тем, что в самом парке нет объявлений по громкоговорителю. Жители считают, что это было бы удобным способом оповещения и не вызывало бы недовольств.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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