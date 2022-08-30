В Кумертау именем Юрия Шатунова назвали кабинет музыки

- Легендарный советский и российский певец, музыкант и композитор. Солист группы „Ласковый май“ (1986 — 1991). Основные хиты: „Белые розы“, „Лето“, „Пусть будет ночь“, „Седая ночь“, „Ну что же ты“, „Детство“, „Тающий снег“. Родился в городе Кумертау. С сентября по ноябрь 1984 года учился в нашем интернате, гласит памятная надпись у входа в кабинет музыки.