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В Кумертау именем Юрия Шатунова назвали кабинет музыки

30 августа 06:26
Фото: 3-сө Башҡорт республика гимназия-интернаты//vk.com
Решение назвать кабинет музыки именем погибшего артиста было принято в гимназии-интернате №3.

В Кумертау именем Юрия Шатунова в Башкирской республиканской гимназии-интернете №3 назвали кабинет музыки. Так, у входа в учебную комнату закреплена памятная табличка с портером артиста и надписью.

- Легендарный советский и российский певец, музыкант и композитор. Солист группы „Ласковый май“ (1986 — 1991). Основные хиты: „Белые розы“, „Лето“, „Пусть будет ночь“, „Седая ночь“, „Ну что же ты“, „Детство“, „Тающий снег“. Родился в городе Кумертау. С сентября по ноябрь 1984 года учился в нашем интернате, гласит памятная надпись у входа в кабинет музыки.

Фото: 3-сө Башҡорт республика гимназия-интернаты//vk.com

Как сообщили в официальной группе учебного заведения, в дальнейшем работники планируют заняться оформлением кабинета.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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