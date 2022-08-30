Цифровизация жизни включена в проект «20 главных событий России за 20 лет»

На сайте ФНС, которые популярен как у обычных граждан, так и у бизнеса, можно узнать о задолженности, быстро оплатить ее, подать заявления на вычет и так далее. Кроме того, предприниматели могут проверить своих потенциальных партнеров: действительно ли они ведут бизнес и все ли с ним в порядке.