Цифровизация жизни включена в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Возраст респондентов — от 18 до 35 лет.
Смартфон сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни. В нем россияне хранят информацию, касающуюся работы, покупок, здесь же находятся почта, новости, сервисы для общения и многое другое. Представители госорганов не отстают от рядовых граждан: они тоже давно освоили цифровой мир. В стране более 20 лет развиваются цифровые сервисы, которые позволяют получить доступ к государственным услугам, информации и сервисам без визитов в учреждения и очередей, сообщает newsnn.ru.
Самый известный в России сервис — это портал госуслуг. Здесь можно получить огромное число справок, заполнить заявление на получение паспорта гражданина РФ или загранпаспорта, оплатить услуги ЖКХ, записаться на прием к врачу и так далее.
Другой известный и полезный государственный ресурс — сайт ГИБДД. Он позволяет быстро проверить наличие штрафов, узнать информацию о собственниках авто, историю владения, подать заявление на регистрацию и провести другие необходимые операции с автомобилем.
На сайте ФНС, которые популярен как у обычных граждан, так и у бизнеса, можно узнать о задолженности, быстро оплатить ее, подать заявления на вычет и так далее. Кроме того, предприниматели могут проверить своих потенциальных партнеров: действительно ли они ведут бизнес и все ли с ним в порядке.
Росреестр — главный сервис в сфере недвижимости, в информационной базе которого есть сведения о собственниках земельных участков, домов или квартир. Проверку можно сделать самостоятельно перед покупкой жилья. Также на сайте Росреестра размещена публичная кадастровая карта, которая позволяет видеть границы своего или соседних земельных участков. Здесь же можно узнать кадастровую стоимость земли, исходя из которой рассчитываются налоги.