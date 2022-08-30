Россельхознадзор потребовал изъять полтонны башкирского сыра в Москве

Россельхознадзор Башкирии потребовал изъять почти полтонны сыра «Традиционный Маасдам 45%», так как продукт был изготовлен из неизвестного сырья. Известно, что отследили партию сотрудники ведомтсва в автоматизированной системе для электронной сертификации грузов «Меркурий».
Так, продукт был произведен 5 августа на «Белебеевском молочном комбинате» и в тот же день был отправлен для реализации в ООО «ДжиИксО Лоджистикс». Далее уполномоченное лицо данной компании оформило электронные сопроводительные ветеринарные документы. Далее партия сыра ушла в московские фирмы «Млечный Путь» и «Дениз Ричардс».
Отмечается, что компании объявлено предостережение, а ведомства в Москве и в Тульской областях предупредили о потенциально опасной продукции с целью не допущения ввода ее в оборот.