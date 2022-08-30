Попов: 130 тысяч компаний малого бизнеса стали клиентами Сбера в 2022 году

Издание сообщает, что при этом стоит принимать во внимание сокращение количества регистраций нового бизнеса в Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов. По его словам, следовательно, это не только новые предприятия малого бизнеса, но и старые, которые искали более выгодные условия из-за турбулентности в экономике. Об этом информирует newsnn.ru.
«Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса», - сказал Попов.
Отмечается, что Сбер принимает участие в программе льготного кредитования для представителей малого и среднего предпринимательства. Малые и микропредприятия могут получить кредит под четыре с половиной процента годовых, а средние - под три процента. Полученные средства могут быть использованы для приобретения оборудования, капитального ремонта помещений, запуска нового производства. 29 августа текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о корректировке программы льготного кредитования бизнеса для развития производства.
По данным “Опоры России”, на сегодняшний день впервые с 24 февраля текущего года в сегменте МСП и микропредприятий заговорили о росте продаж, инвестиций и приеме на работу новых сотрудников. Так, к найму новых работников готовы 11 процентов предприятий МСП - показатель вернулся к февральским значениям. Также увеличивается спрос на кредитные продукты на фоне введения льгот и снижения ключевой ставки. Инвестиции в бизнес на данный момент составляют 22 процента. Показатель показал рост еще в июне текущего года и составил 17 процентов по отношению к 16 процентам в мае.