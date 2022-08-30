Под Уфой остановили набитую оружием Audi

Сегодня, 30 августа, в Уфе остановили автомобиль «Audi», в багажнике которого якобы было обнаружено оружие. В частности, данную информацию сообщают пользователи социальных сетей.
Так, на фотографиях видно, что в багажнике автомобиля действительно находятся предметы похожие на боеприпасы, кроме того, рядом с ними стоит кинолог с собакой.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД Башкирии, автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Уфимском районе для проверки. В процессе выяснилось, что предметы опасности не представляют, так как оружие является страйкбольным.