«Один листик»: уфимка осталась недовольна покупкой на фестивале «Молочная страна»

Жительница Уфы Роза Е. в социальных сетях рассказала о «неприятной истории» на фестивале «Молочная страна». По ее словам, там она приобрела упаковку Иван-чая с добавлением листьев смородины, однако после вскрытия пачки выяснилось, что «на весь пакет один листик».
Тем не менее самим фестивалем женщина осталась довольна. Она также отметила, что на прилавках магазинов в основном привозные продукты из других регионов, в том время как есть «хорошая, своя продукция».
- Очень обидно, что в городе нет этих продуктов, которые представляли районные фермеры, молочные заводы. У нас в основном привозные из других регионов, а сколько хорошей, своей продукции,пишет Роза Е.