Новым вице-премьером Башкирии назначен министр промышленности Александр Шельдяев

В правительстве Башкирии учреждена новая должность — заместитель премьер-министра по научно-технологическому развитию. Как сообщает пресс-служба главы РБ, занял эту должность министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев. Подчеркивается, что министерский портфель чиновник сохранит.
Как заявляет глава региона, среди обязанностей нового вице-премьера будет развитие инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, взаимодействия с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня.