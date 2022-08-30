mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров рассказал добровольцу о переходе на работу из Башкирии на Донбасс

30 августа 06:54
Фото: glavarb.ru
Об этом его спросил боец батальона имени Минигали Шаймуратова на встрече с главой республики

Боец поинтересовался у Хабирова по поводу информации, будто глава Башкирии собирается перебраться на Донбасс. Доброволец поинтересовался, будет ли Хабиров встречать батальон на Родине. На что глава Башкирии опроверг данную информацию.

- Нет, нет. <...> Я думаю, да, встречать я вас буду. Знаете, мы как устроены, вы военный, я в некотором смысле тоже, на государственной службе нахожусь. Нам руководство скажет куда-то идти - мы пойдем. Но в моих планах <...> Я сейчас занимаюсь разработкой стратегии развития Башкортостана до 2030 года. А там Пасечник, Пушилин... <...> И встречать буду вас, и награждать, и обнимать. Так что все нормально., - прокомментировал Радий Хабиров.

#Новости#Валерия Панаева#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48