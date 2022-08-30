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Челлендж «Береги Берег» привлек внимание к сохранению водных ресурсов 3 млн россиян

30 августа 06:28
Экологический онлайн-челлендж «Береги берег» всероссийской акции «Вода России» подошел к концу. Событие организовано при поддержке Минприроды России и медиагруппы «Комсомольская правда».

Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по запасам воды, экологические активисты уверены, что риск ее дефицита может стать актуальным в ближайшее время. Чтобы привлечь внимание к защите и сохранению чистоты водоемов, а также повысить уровень ответственности людей за экологию, был организован челлендж «Береги берег», пишет kp.ru.

Аудитория челленджа в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" составила три миллиона человек. Участники фотографировались на фоне любимого водоема, признавались ему в любви и размещали свои фото с хештегом #БерегиБерег_Челлендж. Скоро 20 авторов самых интересных снимков получат призы от организаторов.

«Самое главное, мы видим по результатам год от года: люди, которые участвуют в субботниках, больше ничего не оставляют на берегах. Просто потому, что они видят, сколько мусора вокруг, и начинают задумываться о его происхождении», - отметил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Участниками всероссийской акции «Вода России» уже стали 7,5 миллиона волонтеров со всей страны.

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