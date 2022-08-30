Челлендж «Береги Берег» привлек внимание к сохранению водных ресурсов 3 млн россиян

«Самое главное, мы видим по результатам год от года: люди, которые участвуют в субботниках, больше ничего не оставляют на берегах. Просто потому, что они видят, сколько мусора вокруг, и начинают задумываться о его происхождении», - отметил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.