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В Пекине прошел запуск Китайско-российского проекта по обмену видеопродукцией

29 августа 09:55
Фото: фрагмент видео
В Пекине запустили Китайско-российский проект по обмену видеопродукцией, в том числе информационными материалами и документальными фильмами. В церемонии участвовали представители Медиакорпорации Китая, посол России в КНР Андрей Денисов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и руководитель "Российской газеты" Павел Негоица.

В Пекине запустили Китайско-российский проект по обмену видеопродукцией, в том числе информационными материалами и документальными фильмами. В церемонии участвовали представители Медиакорпорации Китая, посол России в КНР Андрей Денисов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и руководитель "Российской газеты" Павел Негоица.

Как рассказал Андрей Денисов, проект стал результатом тесного и плодотворного сотрудничества российских и китайских СМИ. Он вручил главе Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну орден Дружбы, передает bigasia.ru.

Проект предусматривает показ китайских телевизионных, художественных, документальных и других передач российским зрителям. Они будут транслироваться на платформах ВГТРК, МИА «Россия сегодня», «Российской газеты», телеканалах «Большая Азия», «Красная линия», сайте bigasia.ru и других ресурсах. С другой стороны разноязычные телеканалы и мультимедийные платформы CGTN (входит в структуру Медиакорпорации Китая) покажут телепроекты, произведенные в России и посвященные русской истории и культуре.

«Я уверен, что общими усилиями людей, продвигающих дружбу между Китаем и Россией, наше гуманитарное сотрудничество будет долговечно, а наши народы станут еще ближе», - сказал Шэнь Хайсюн.

Телеканал «Большая Азия» является партнером Медиакорпорации Китая. При участии CMG он выпускает новостные программы «Китайская панорама» о жизни Поднебесной, ее достижениях и развитии в ключевых сферах.

«Запуск Китайско-российского проекта по обмену видеопродукцией является еще одним важным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества в медиасфере», - заявил гендиректор канала «Большая Азия» Александр Лебедев.

Как отметил руководитель евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь, Китай и Россия являются стратегическими партнерами по всем ключевым направлениям, влияющим на мировую повестку.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявляли, что российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня. С запуском совместного проекта по обмену видеопродукцией медиа двух стран могут реализовать новую высококлассную модель информационного сотрудничества. Вместе с Медиакорпорацией Китая ведущие игроки российского медиарынка будут транслировать в мир объективную и разностороннюю информацию, формируя позитивный образ обеих стран.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Видео
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