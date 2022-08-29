В Пекине прошел запуск Китайско-российского проекта по обмену видеопродукцией

Проект предусматривает показ китайских телевизионных, художественных, документальных и других передач российским зрителям. Они будут транслироваться на платформах ВГТРК, МИА «Россия сегодня», «Российской газеты», телеканалах «Большая Азия», «Красная линия», сайте bigasia.ru и других ресурсах. С другой стороны разноязычные телеканалы и мультимедийные платформы CGTN (входит в структуру Медиакорпорации Китая) покажут телепроекты, произведенные в России и посвященные русской истории и культуре.