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В Ельцин Центре сочли незаслуженным приговор охраннику за порчу картины

29 августа 12:57
Фото: piqsels.com
Сотрудники Ельцин Центра прокомментировали вердикт суда охраннику, который испортил полотно ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». В культурном комплексе заявили, что считают приговор Александру Васильеву незаслуженным, так как речь идет о несчастном случае, а не об акте вандализма.

Информационный портал NEWS.ru пишет, что реставрацию картины на данный момент завершили полностью. Ущерб удалось устранить без каких-либо последствий для произведения искусства, заверил эксперт.

«Ельцин Центр считает инцидент с порчей картины во время выставки несчастным случаем, — сообщили в пресс-службе культурного комплекса. — Страховая сумма выплачена в кратчайшие сроки. К настоящему моменту картина успешно отреставрирована и уже участвует в другой выставке авангарда».

Работники учреждения культуры также заявили о том, что Александра Васильева, который пририсовал глаза на полотне, нельзя было трудоустраивать в частную охранную организацию из-за наличия у него ментальных заболеваний. Руководство Ельцин Центра усилило контроль над сохранностью выставленных в галереях произведений искусств.

Напомним, инцидент произошел в феврале текущего года. По словам Васильева, дорисовать глаза фигурам, которые изображены на полотне Лепорской, его попросили подростки. Девочки сказали охраннику, что работу «школьницы» можно «исправить».

В реставрационном совете Третьяковской галереи сообщили, что ущерб оценивается в 250 тысяч рублей. Суд заявил, что сотрудник охранной структуры Екатеринбурга совершил акт вандализма. Мужчину приговорили к обязательным работам на период в 180 часов. Кроме того, Васильева обязали к прохождению принудительного обследования у врача-психиатра.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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