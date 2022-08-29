В Ельцин Центре сочли незаслуженным приговор охраннику за порчу картины

Работники учреждения культуры также заявили о том, что Александра Васильева, который пририсовал глаза на полотне, нельзя было трудоустраивать в частную охранную организацию из-за наличия у него ментальных заболеваний. Руководство Ельцин Центра усилило контроль над сохранностью выставленных в галереях произведений искусств.