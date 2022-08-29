Место под солью: сколько стоят квартиры в курортном Соль-Илецке

Рассматривая покупку жилья в этом городе, следует учесть, что с работой здесь не так чтобы очень хорошо. Большая часть Соль-Илецка зарабатывает во время курортного сезона, летом. В остальное время жизнь здесь становится тихой и размеренной. Местные жители жалуются на те же проблемы, что и в других провинциальных городках: мусор, ветхое жилье, плохие дороги, лужи, отсутствие детских площадок… Стоимость входное билета на соленые озера — 300 рублей — для многих из них слишком высока, так что горожане, у которых курорт «под боком», не могут себе позволить частный отдых на нем.