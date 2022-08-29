Хабиров поручил найти деньги и не сворачивать программу «Башкирские дворики»

Ранее мы сообщали, что жители Кумертау ужаснулись новым «Башкирским двориком». Жительница предполагает, что дети их дома как ходили играть на детские площадки в соседние дворы так и будут ходить, ведь в их облагороженном дворе «Качалка, вертолёт и качели, и на этом хватит. И 4 тренажёра».