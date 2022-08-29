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Хабиров поручил найти деньги и не сворачивать программу «Башкирские дворики»

29 августа 07:40
Фото: 1MI
Соответсвующее поручение глава региона отдал министерству финансов, премьер-министру и его заместителю.

Сегодня, 29 августа, глава Башкирии поручил премьер-министру региона Андрею Назарову, его заместителю Алану Марзаеву и министру финансов Башкирии Лире Игтисамовой не сворачивать программу «Башкирские дворики» в следующем году.

— На следующий год программу сворачивать нельзя. Когда будете формировать летнюю позицию прошу, соответсвенно, иметь в виду. Эти программы мы не имеем права, Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что жители Кумертау ужаснулись новым «Башкирским двориком». Жительница предполагает, что дети их дома как ходили играть на детские площадки в соседние дворы так и будут ходить, ведь в их облагороженном дворе «Качалка, вертолёт и качели, и на этом хватит. И 4 тренажёра».

Также о том, что подрядчики «забыли» про многое из того, что было обещано, и оставили после себя откровенный брак при благоустройстве двора заявили и жители Сибая.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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