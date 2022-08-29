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«Это индикатор»: Хабиров устроил разнос главе минобра за большой конкурс в колледжах

29 августа 08:32
Фото: 1MI
Наибольший конкурс на одно место выявлен на специальность «Информатика и вычислительная техника». Всего в колледжи Башкирии подано 60410 заявлений.

Радий Хабиров устроил разнос главе минобра за большой конкурс на специальность «Информатика и вычислительная техника». По информации министра образования Башкирии Айбулата Хажина, конкурс на одно место составил 49 абитуриентов.

Было отмечено, что на текущий учебный год внутри ссузов было перераспределено 150 бюджетных мест. Между тем, глава Башкирии поручил Айбулату Хажину внести предложение для увеличение мест на специальность «Информатика и вычислительная техника».

— Давайте увеличим, на 100 человек увеличим, вносите предложение, Андрей Геннадьевич пусть посмотрит. Вы реагируйте на это, Это индикатор такой. Уплотнитесь где-то, но дайте возможность детям поступить на эту историю. Радий Хабиров.

Также отметим, что на втором месте по конкурсу на место находится «Юриспруденция» — до 26 человек, а на третьем специальность «Сервис и туризм» — до 17 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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