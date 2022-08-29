Что изменится с 1 сентября 2022 года в Башкирии

Согласно постановлению Правительства РФ с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов.
С сентября 2022 года вступит в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН). Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все «лишние» суммы будут оплачивать жители дома.
Квартиросъемщикам и собственникам жилых помещений предлагается «проявить активность», выявлять должников, недобросовестных потребителей и неучтенных жильцов и призывать их к совести.
Перерасчет по новой системе ОДН будут проводиться раз в год. Таким образом, суммы за четыре месяца текущего года жители увидят в своих платежках в первом квартале 2023 года. Ресурсники предложили тем, кто беспокоится по поводу огромных цифр, провести общее собрание собственников, определить сумму платежа и перечислять ее уже с сентября ежемесячно.
С 1 сентября россиянам не смогут отказать в услугах или покупках, если они не хотят сообщать свои персональные данные, когда по закону это необязательно. Такой отказ наказывается штрафом до 50 тысяч рублей.
Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Об утечке персональных данных операторы обязаны будут сообщить властям в течение 24 часов.
С 1 сентября банки обязаны дать физлицам возможность открывать счета или вклады и получать кредиты в рублях без личного присутствия с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка.
Обновлены примерные программы обучения в автошколах. Так, будущим водителям категории B увеличено количество часов вождения на шесть часов на каждый вид — теперь 18 часов на «площадку» и 38 часов на «город». Водители с правами управления мотоциклом смогут получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной программе.
Для выбора управляющей компании (УК) общим собранием собственников МКД теперь нужно набрать более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений вместо 25% раньше. Закон намерен исключить конфликты и затруднить мошенничество.
Продажа алкоголя в День знаний 1 сентября в Башкирии в магазинах будет запрещена. Запрет на продажу не распространяется на кафе, бары и рестораны.
С 9 сентября авиакомпания ЮТэйр запустит прямые рейсы из Уфы в Пермь. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам. Время в пути в среднем составит 1 час 25 минут. Действие полетной программы рассчитано до 28 октября.
С 1 сентября доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади жилья на каждого собственника. Нововведение позволит защитить граждан от «черных риелторов» и мошенничества.
Кроме того, суд сможет изменить соотношение долей супругов в их совместно нажитом имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже такого имущества на невыгодных условиях.
Детям с ОВЗ, которые обучаются в школах, колледжах и ссузах, но не проживают в них, будет гарантировано бесплатное двухразовое питание.
Инвалиды I, II или III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
С 1 сентября школа будет предоставлять документы по конкретному перечню, остальные бумаги учителя смогут не заполнять.
Туроператоры будут передавать сведения из договора о продаже тура в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.